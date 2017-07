Governo espanhol recorre de reforma que facilita referendo sobre independência

Hoje às 13:03, atualizado às 13:05 Facebook

Twitter

Partilhar

O Governo espanhol decidiu, esta sexta-feira, apresentar recurso junto do Tribunal Constitucional contra a reforma do parlamento regional da Catalunha, aprovada esta semana, que facilita o referendo sobre a independência da região.

O anúncio foi feito pelo chefe do Governo espanhol, Mariano Rajoy, em conferência de imprensa e depois de, na quinta-feira, o Conselho de Estado se ter manifestado no mesmo sentido, considerando que o projeto aprovado pelo parlamento catalão é inconstitucional porque enfraquece o direito de participação política em condições de igualdade.

A reforma considerada ilegal por Rajoy permitiria a aprovação através de um processo de leitura única da lei que irá enquadrar o referendo independentista de um de outubro, assim como a lei de transição jurídica.

A lei regional adotada na quarta-feira por 72 votos num total de 135 parlamentares regionais, permite aprovar a norma de convocação do referendo através de um procedimento acelerado, com apenas um debate em assembleia, sem passagem pela comissão parlamentar nem propostas de emendas.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Os juristas do parlamento regional já se tinham pronunciado contra a reforma e a oposição aos separatistas, tanto de esquerda como de direita, apoiou essa posição.

Os independentistas pretendiam adotar a lei que convocará o referendo apenas com um debate a partir de meados de agosto.

Um inquérito realizado pelo governo regional da Catalunha revela que os partidários da independência desta região espanhola desceram para 41,1% e os que são contrários à autonomia subiram para 49,4%.

O estudo, feito na região pelo Centro de Estudos de Opinião (CEO) do governo catalão (Generalitat) a dois meses do hipotético referendo, indica que, em relação à última sondagem, feita em março, os votantes no "sim" à independência baixaram de 44,3% para 41,1%, enquanto os do "não" aumentaram de 48,5% para 49,4%.

O presidente do governo regional da Catalunha anunciou a nove de junho último a realização de um referendo sobre a independência desta região de Espanha a um de outubro próximo.

Na altura, Carles Puigdemont também assegurou que o executivo regional "se compromete a aplicar" o resultado do referendo.

O Governo de Madrid assegura que é "ilegal e inegociável" a realização de um referendo sobre a independência da Catalunha e garante que isso não irá acontecer.

Os partidos separatistas têm uma maioria de deputados no parlamento regional desde setembro de 2015, o que lhes deu a força necessária, em 2016, para declararem que iriam organizar este ano um referendo sobre a independência, mesmo sem o acordo de Madrid.

O conflito entre Madrid e a região mais rica de Espanha, com cerca de 7,5 milhões de habitantes, uma língua e culturas próprias, arrasta-se há várias décadas, mas tem vindo a subir de tom nos últimos anos.

O Conselho de Estado espanhol é o órgão supremo consultivo do Governo, limitando-se a dar opiniões fundamentadas sobre a questão solicitada ou a propor outra solução adequada.