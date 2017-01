Governo mobiliza mil efetivos para conter motins nas prisões

Hoje às 15:29, atualizado às 15:30 Facebook

O ministro da Defesa do Brasil anunciou que mil efetivos das Forças Armadas serão enviados para atuar dentro das prisões brasileiras, na sequência de uma onda de motins e massacres.

"A previsão inicial é destacar cerca de mil homens que formarão 30 equipas", disse o ministro da Defesa, Raul Jungmann. "Esse número pode crescer", acrescentou.

Na terça-feira, o Governo brasileiro anunciou que destacaria efetivos militares para conter a crise no sistema prisional. Os militares serão usados para fazer buscas nas cadeias quando forem convocados pelos governadores dos estados do país.

O Ministério da Defesa estimou que a ação terá orçamento inicial de 10 milhões de reais (2,9 milhões de euros), mas pode aumentar de acordo com a necessidade.

Um decreto publicado esta quarta-feira no "Diário Oficial da União do Brasil" já autoriza o efetivo das Forças Armadas a atuar em todos os estabelecimentos prisionais do país.

Desde o início do ano, diversas cadeias localizadas em estados das regiões norte e nordeste do país têm sido palco de motins e massacres.

Os motins, organizados principalmente por fações criminosas que atuam dentro das prisões brasileiras, já provocaram a morte de mais de 120 presos.