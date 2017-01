Governo turco encerra dois canais de televisão

Hoje às 10:13, atualizado às 10:14 Facebook

O governo da Turquia emitiu um decreto que declara o encerramento de dois canais de televisão e o despedimento de 367 funcionários por porem em perigo a segurança nacional, informou a agência de notícias Anadolu.

O decreto, publicado no Boletim Oficial do Estado, anuncia também a criação de uma comissão de investigação do Estado de Emergência, em vigor desde julho de 2016, para tratar dos casos de funcionários despedidos através do decreto.

Enquanto 367 funcionários foram despedidos, outros 124 funcionários públicos, expulsos em decretos anteriores, foram readmitidos, acrescenta o mesmo decreto do Governo.

A maioria dos trabalhadores despedidos pertence ao Ministério do Interior, principalmente de governos municipais, e à Direção de Assuntos Religiosos.

Por sua vez, o Kanal 12 e on4 TV, dois canais locais de televisão, foram encerrados por "trabalharem contra a segurança nacional do Estado" e a sua propriedade foi transferida para a tesouraria do Estado.

Após declarar o Estado de Emergência, cinco dias depois da tentativa de golpe de Estado do passado dia 15 de julho, o governo turco despediu milhares de funcionários e encerrou centenas de organizações, incluindo vários meios de comunicação.