Grupo jiadista sírio diz que tem 186 cadáveres de combatentes

O grupo jiadista sírio Yund al Aqsa assegurou que tem os cadáveres de 186 combatentes do Organismo de Libertação do Levante, a aliança formada em torno da ex filial síria da Al Qaeda.

Segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos, o grupo anunciou que entregará os corpos ao Partido Islâmico Turco, que se retirou de várias zonas de conflito do país na sequência de um acordo com os seus rivais.

O Observatório confirmou que os corpos são de combatentes desaparecidos durante os confrontos entre o Yund al Aqsa e o Organismo de Libertação do Levante, a maioria dos quais foram executados extrajudicialmente na zona de Al Jazanat.

Há dois dias, pelo menos 41 prisioneiros combatentes do Organismo de Libertação do Levante foram executados pelo Yund al Aqsa, que desde janeiro tem enfrentado a ex filial da Al Qaeda.

Nas últimas semanas aumentaram os combates entre fações islamistas rivais no norte da Síria.

No final de janeiro, na sequência das hostilidades, vários grupos anunciaram a sua fusão, o que levou à criação do Organismo de Libertação do Levante.