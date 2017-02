Guia Supremo do Irão diz que Israel é uma "falsa nação"

Hoje às 13:50 Facebook

O guia supremo do Irão, o 'ayatollah' Ali Khamenei, qualificou, esta terça-feira, Israel como uma "falsa nação" e um "capítulo sujo" da história, num discurso num encontro pró-palestiniano em Teerão.

A conferência pró-palestiniana de Teerão realiza-se de quatro em quatro anos desde os anos 1990.

No discurso, Khamenei afirmou que Israel foi criado através do transporte de judeus de outras partes do mundo para o Médio Oriente, para se instalarem em território palestiniano e substituírem a "verdadeira entidade".

A criação de Israel é "um dos capítulos sujos da história, mas vai ser encerrado, com a graça de deus", disse.

O guia supremo, que tem a última palavra nas questões de Estado no Irão, apelou a todos os muçulmanos para apoiarem a causa palestiniana e os movimentos de "resistência" -- uma referência aos movimentos que negam o direito de Israel a existir como o Hamas palestiniano e o Hezbollah libanês.

Os "movimentos de resistência devem ter todos os instrumentos necessários", disse, elogiando os que os integram e, dessa forma, "impedem o domínio do regime sionista em toda a região".

Cerca de 80 delegações, na maioria de países islâmicos, participaram na conferência de dois dias, em que discursaram vários responsáveis iranianos, entre os quais o Presidente, Hassan Rohani.