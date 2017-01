Helicóptero de emergência caiu com seis pessoas a bordo

Hoje às 12:10, atualizado às 13:41 Facebook

Um helicóptero de emergência e salvamento com seis pessoas a bordo despenhou-se numa zona de montanha no centro de Itália, esta terça-feira.

A polícia italiana disse que o aparelho caiu perto da estância de Campo Felice, durante uma missão para retirar um esquiador ferido. "A área onde [o helicóptero] caiu é de difícil acesso mesmo com o melhor tempo. O forte nevoeiro está a tornar tudo ainda mais difícil", disse à agência France Presse um porta-voz da polícia. "Várias equipas estão a tentar chegar ao local", acrescentou.

O helicóptero emitiu um sinal de alerta para colisão e a polícia recebeu testemunhos de pessoas que ouviram uma grande explosão.

O acidente aconteceu a cerca de 100 quilómetros de distância e no lado oposto do Monte Gran Sasso onde, no passado dia 18, uma avalanche soterrou um hotel, em Farindola, pelo que, não estava envolvido nas operações de resgate.

Campo Felice é uma pequena estância que é bastante popular entre os habitantes de Roma que tiram o dia para ir esquiar. A capital italiana fica a apenas 120 quilómetros.

A estância situa-se a 710 metro de altitude, mas a área das pistas de esqui vai até altitudes superiores a 2000 metros.

A polícia realçou que não há qualquer ligação deste acidente com a recente atividade sísmica ou com a avalanche.