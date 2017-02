Holanda instala semáforos no chão para peões que olham para o telemóvel

Hoje às 18:52, atualizado às 19:07 Facebook

Uma cidade holandesa arranjou uma solução para os peões que andam na rua com o telemóvel nas mãos e os olhos no telemóvel, instalando luzes de trânsito no pavimento, deu conta a imprensa holandesa, esta semana.

Tal como os semáforos verticais a que estamos habituados, as luzes horizontais variam entre o verde e o vermelho, consoante o tráfego. A ideia é que os sinais luminosos atraiam a atenção das pessoas que se distraem com telemóveis e outros aparelhos, enquanto andam na rua.

Os sinais foram colocados em zonas de atravessamento da cidade holandesa de Bodegraven, perto de três escolas.

Kees Oskam, vereador do município, explicou à imprensa que a instalação dos sinais horizontais é uma forma de contornar o que não se pode mudar.

"Redes sociais, jogos, WhatsApp e música são distrações no trânsito. Podemos não ser capazes de mudar essas modas, mas podemos prevenir problemas", disse Oskam, avançou a BBC.

O sistema, +Lichtlijn (linha da luz, em português), foi desenvolvido por uma empresa local, a HIG Traffic Systems, e já foi alvo de criticas por parte da Associação Holandesa para a Segurança Rodoviária.

"Não é boa ideia ajudar os utilizadores de telemóveis a olharem para eles. Não queremos que as pessoas usem telemóveis quando estão na rua, nem que estejam só a dar uma volta. As pessoas têm sempre de olhar em seu redor, para verem se os carros param nos sinais vermelhos", disse o porta-voz do organismo, Jose de Long.

De acordo com o jornal holandês "DutchNew", Long acusou o sistema em causa de "compacturar com as más condutas dos peões".

A HIG Traffic Systems planeia vender o mesmo projeto a outros municípios caso a experiência se revele um sucesso.