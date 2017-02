Candidato presidencial usa holograma para discursar em comício

Hoje às 12:35, atualizado às 12:46 Facebook

Twitter

Partilhar

O candidato às presidenciais francesas, Jean-Luc Melenchon, usou tecnologia holográfica para discursar em dois lugares ao mesmo tempo, este domingo, durante a campanha presidencial.

O candidato da extrema-esquerda, do Parti de Gauche (Partido de Esquerda), esteve a discursar, em Chassieu, Lyon, ao mesmo tempo que um holograma seu falava aos apoiantes em Saint-Denis, Paris.

Melenchon não é o primeiro político a usar este tipo de tecnologia, que resulta de uma técnica fotográfica que consiste em criar imagens tridimensionais a partir do uso da luz.

Em 2014, o então primeiro-ministro turco Tayyip Recep Erdogan usou um holograma enorme de si próprio para atrair uma base mais ampla de apoiantes. No mesmo ano, o primeiro-ministro da Índia, Narenda Modi, discursou ao mesmo tempo em várias cidades.

Durante o duplo discurso, Melenchon tentou desenhar-se como o principal adversário de Marine Le Pen. A candidata da extrema-direita, que falava também em Lyon, disse a milhares de apoiantes que, se fosse eleita presidente de França, ia proteger o país contra o fundamentalismo islâmico e contra a globalização.

Embora de fações políticas opostas, Melechon e Le Pen têm posições semelhantes no que diz respeito à continuação na União Europeia, sendo ambos céticos. No entanto, divergem em questões como a imigração.

De acordo com a última sondagem (sexta-feira), Melenchon tem entre 11% e 11,5% dos votos. Benoît Hamon situa-se entre os 16 e 17%, atrás dos 25% de Le Pen, do centrista Emmanuel Macron (21 a 22%) e do conservador Francois Fillon (20%).