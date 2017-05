Alpinista foi apanhado a escalar o Evereste sem licença

JN Hoje às 10:01, atualizado às 10:03 Facebook

Um homem foi apanhado a escalar o Monte Evereste, no Nepal, sem a devida licença. Ryan Sean Davy, de 43 anos, conseguiu subir mais de seis mil metros sem ser detetado.

Após ser descoberto numa caverna, Ryan Sean Davy viu o seu passaporte ser confiscado. O sul-africano terá de pagar uma multa de 20 mil euros, o dobro do que pagaria ao governo do Nepal para obter a licença obrigatória. Segundo o jornal "Daily Mail", o alpinista arrisca-se a ser impedido de entrar no país durante cinco anos ou a ser proibido de praticar alpinismo no Nepal durante dez. Ryan foi encaminhado para Katmandu, onde ficará a conhecer as penalizações pela transgressão.

A licença para escalar a montanha mais alta (8848 metros), concedida pelo Departamento de Turismo do Nepal, custa cerca de dez mil euros, o que permite ao governo controlar o número de visitas e, ao mesmo tempo, obter rendimento.

"Vou ser honesto: quando cheguei à base da montanha, tornou-se evidente que não tinha, nem de perto de longe, dinheiro para uma licença. Mesmo que tivesse, teria sido recusada porque não tenho experiência de alpinismo registada. Estava com vergonha por não conseguir pagar a licença, depois de toda a ajuda, preparação e o que toda gente fez durante o meu treino. Teria sido totalmente vergonhoso virar as costas e aceitar a derrota por causa de uma folha de papel", explicou o sul-africano no Facebook.

O alpinista revelou que gastou o "pouco dinheiro que tinha" em equipamento para treinar nos cumes circundantes, de forma a adaptar-se ao clima antes da sua entrada discreta no Everest.

Ryan Sean Davy subiu até 21 mil pés, cerca de 6,4 mil metros. Quando foi apanhado, enfrentou represálias. "Fui atormentado ao ponto de pensar que seria apedrejado até à morte. Fui tratado como um assassino", lamentou, acrescentando que a sua motivação para escalada era "ajudar pessoas em apuros, já que todos os anos há muitas fatalidades".