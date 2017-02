Homem atira-se do 4.º andar de um hospital com filha nos braços

Hoje às 18:16, atualizado às 18:17 Facebook

Um homem, de 27 anos, atirou-se esta sexta-feira do quarto piso do Hospital de La Paz, em Madrid, Espanha, com a sua filha de um ano nos braços, depois de discutir com a esposa. Tanto ele como a bebé morreram.

O homem, de origem chilena, já tinha antecedentes de violência doméstica, no âmbito de uma anterior relação, mas às autoridades a esposa atual negou qualquer ato de agressividade por parte do marido, que saltou com a bebé (internada por causa de uma cardiopatia) depois de uma discussão.

"Vou magoar-te onde te dói mais", disse, antes de agarrar a filha e de se atirar do quarto andar, a doze metros de altura, no Hospital de La Paz, em Madrid. Ainda foram feitas várias tentativas de reanimação, mas sem qualquer efeito.

Segundo o que fonte hospitalar disse ao jornal espanhol El Mundo, a pequenina tinha nascido prematura, estava atualmente internada por causa de uma cardiopatia e tinha acabado de receber alta hospitalar.