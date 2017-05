Homem de 65 anos apanhado a conduzir Ferrari a 243 km/h

Hoje às 20:08 Facebook

Um condutor de 65 anos foi apanhado pela polícia a conduzir um Ferrari a 243 quilómetros por hora, numa estrada cujo limite era de 110 quilómetros, em França.

O departamento de polícia de Jura, em Saint-Jean d'Etreux, França, anunciou, no Facebook, que o homem, de 65 anos, ficou apeado depois de ser detetado a conduzir a circular a 243 quilómetros por hora, cerca das 12 horas deste sábado.

A carta de condução foi imediatamente retirada e o carro apreendido. O homem circulava 133 km/h acima do limite da estrada, fixado em 110 km/h.

A polícia de Jura colocou as fotos, do radar e da viatura, no Facebook, juntamente com um recado geral em forma de alerta. "A estrada não é um circuito automóvel. Não joguemos de forma inconsciente com as vidas dos outros", pode ler-se no texto.

"Mudemos os nossos comportamentos enquanto ainda é tempo", pode ler-se, ainda, no Facebook daquela força policial.