Tiroteio em discoteca alemã causou dois mortos

Um homem disparou numa discoteca de Konstanz, na Alemanha, este domingo, tendo sido baleado pela polícia na fuga. Acabou por morrer no hospital. Uma pessoa morreu e três ficaram feridas na discoteca.

O suspeito foi baleado pela polícia durante uma troca de tiros no exterior da discoteca depois de ter fugido, de acordo com a agência Reuters. Acabou por morrer no hospital. Segundo a polícia alemã, o autor do tiroteio é um homem de 34 anos de origem iraquiana.

Os disparos no interior da discoteca "Grey" ocorreram cerca das 04.30 horas locais (03.30 horas em Portugal continental). Uma pessoa morreu e três ficaram feridas com gravidade.

Um agente da polícia também ficou ferido na troca de tiros com o atirador e "não corre perigo" de vida, informou a polícia alemã em comunicado.

"Não partimos do princípio que se trate de um ato de violência terrorista", disse o porta-voz da polícia local, Fritz Bezikofer, ao canal de televisão NTV.

Os tiros criaram um pânico generalizado, muitos clientes fugiram do local e outros tentaram esconder-se no interior do estabelecimento.

As forças de segurança foram deslocadas para o local com unidades de intervenção especial e um helicóptero, temendo que pudesse haver mais atiradores.