Vídeo mostra homem a invadir casamento e balear convidados

Um homem entrou numa igreja, no Brasil, durante a cerimónia de um casamento e disparou contra os convidados.

Umberto Ferreira dos Santos, conhecido como "Betinho" invadiu, no último sábado, um casamento que estava a decorrer na Igreja Nossa Senhora da Conceição, em Limoeiro de Anadia, em Alagoas, no Brasil, e disparou contra os convidados. Depois do delito, o agressor guardou a arma e saiu tranquilamente da igreja.

O operador de câmara que estava a fazer a cobertura do matrimónio gravou o momento. O vídeo começou a circular na internet esta terça-feira.

De acordo com a imprensa brasileira, Cícero Barbosa da Silva, de 62 anos, e o filho, Edmilson Bezerra da Silva, de 37 anos, foram baleados. Um outro jornal relata que também a mulher de Edmilson, cuja identidade não foi divulgada, foi atingida num braço.

As vítimas transportadas para o hospital. Cícero e Edmilson foram submetidos a uma operação cirúrgica e encontram-se estáveis. Segundo o "Alagoas 24", a mulher foi observada, mas teve alta pouco tempo depois.

A Polícia Civil brasileira deu início às investigações, existindo suspeitas de que "Betinho" cometeu o cirme porque suspeitava que Edmilson era o culpado da morte do seu filho.