Homem leva cão doente ao colo para o seu último passeio

Numa homenagem comovente, dono passeia cão doente ao colo antes de o animal ser abatido.



Dave Wright, de 31 anos, de Carrickfergus, no Reino Unido, e o seu cão, George, foram fiéis companheiros durante 15 anos. O animal de companhia deixou de comer e, quando o dono o levou ao veterinário, foi informado que o animal estava muito velho para ser submetido a tratamentos. O cão já estava a tomar esteroides e a ser alimentado com uma ração especial, que, passado alguns dias, se recusou a ingerir.

Sem alternativas, e antes de recorrer à eutanásia, o dono decidiu homenagear George, levando-o ao local onde, durante 15 anos, passearam juntos. Durante o passeio, Wright pegou no animal de companhia ao colo, quando ele perdeu as forças para andar, e transportou-o ao longo do trajeto para que eles pudessem concluir a última caminhada juntos.

"Fomos juntos a muitos locais e costumávamos passear uma hora e meia todas as manhãs", contou o dono do cão.



George morreu na última quarta-feira, com o dono ao seu lado.