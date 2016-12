Homem perde mulher grávida em acidente e faz homenagem emocionante

Hoje às 15:14 Facebook

O norte-americano Brandon Forseth deixou uma mensagem emocionada no Facebook, um dia depois de ter perdido a mulher e o filho, por nascer, num acidente rodoviário.

Brandon prometeu à mulher, Kylee Bruce, que não iria tornar pública a sua gravidez até terem passado vinte semanas de gestação, mas, numa carta publicada esta quarta-feira no Facebook, acabou por quebrar a promessa, dando conta da gravidez da mulher e do acidente que a levou.

"Íamos dar as novidades num vídeo engraçado e partilhá-lo com toda a gente. Estavas grávida de 12 semanas do meu primeiro filho e perdi-vos, aos dois, na noite passada", começou por escrever o homem de 24 anos, na passada quarta-feira, horas depois de Kylee ter perdido controlo do carro que conduzia.

"Desculpa estar a quebrar a promessa e estar a contar isto a toda a gente umas semanas mais cedo, mas estou muito orgulhoso de ti, e quero que toda a gente saiba da devoção que tinhas a esta criança. Da forma como, a cada semana, me dizias coisas como 'O nosso bebé é do tamanho de um bago de uva neste momento' ou 'Sabias que o nosso bebé já começou a desenvolver pestanas?'"

Na publicação, Forseth disse ainda que, se pudesse voltar atrás, tinha ido na viagem, como a mulher tinha pedido. "Não devia ter estado tão cansado. Talvez as coisas corressem doutra maneira."

Brandon termina o texto com um tributo à amada e ao filho que, dependendo do sexo, se iria chamar Braylee ou Talon.

"Sinto-me incapaz. Ainda espero por ti a entrares na porta. Amo-te tanto Kylee. Eu sei que vais ser a melhor mãe que há no céu para o nosso pequeno quando ele nascer em junho. Gostava de poder ver a cara dele só uma vez. Eu sei que seria lindo como a mãe. Feliz Natal, querida, prometo não abrir os meus presentes até à manhã de Natal. Descansa em paz, Kylee Bruce. Descansa em paz, Braylee ou Talon. O papá ama-te muito."

A mensagem de Brandon foi partilhada mais de 211 mil vezes e originou milhares de comentários de apoio.

Brandon criou uma página na plataforma de recolha de fundos GoFundMe, de forma a angariar dinheiro para fazer face às despesas do funeral. Até à data, Brandon angariou mais de 21 mil dólares (mais de 20 mil euros).