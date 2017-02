Homem que roubou camião em Barcelona terá agido sem planear em noite de excessos

Hoje às 11:08, atualizado às 11:10 Facebook

O homem que, na terça-feira, roubou um camião do gás em Barcelona terá atuado de forma improvisada e instável, após passar uma noite de excessos, tendo gastado muito dinheiro em sexo, drogas e álcool.

Numa conferência de imprensa, o ministro do Interior do governo catalão, Jordi Jané, insistiu em descartar uma motivação terrorista no incidente que pôs Barcelona em alerta.

Referiu que o homem, de 32 anos e nacionalidade sueca, não fez qualquer declaração, não tem ligações conhecidas a organizações terroristas e não foi encontrado nada suspeito no hotel onde estava alojado, desde que chegou a Barcelona, na segunda-feira.

O detido, que continua internado num hospital, onde recupera do seu estado alterado e onde está a ser sujeito a exames para avaliar o seu estado mental, passou toda a noite de segunda-feira em festa e gastou, na companhia de alguns compatriotas, muito dinheiro em vários locais, tendo depois desaparecido num estado de "euforia continuada", explicou Jané.

A agência EFE cita fontes próximas da investigação que explicam que as "atividades caras" a que se refere o ministro incluem prostituição e consumo excessivo de álcool e drogas.

Jané concluiu que o homem atuou de forma "não planificada, improvisada" e que antes de roubar o camião de gás butano tentou sem êxito parar vários veículos e apropriar-se de uma moto, já que o seu objetivo, num estado de "alteração", era ir em direção ao mar.

O detido, que na Suécia tem antecedentes criminais por delitos comuns, chegou a Barcelona na segunda-feira num voo procedente de Moscovo, após uma escala de dez dias procedente de Copenhaga (Dinamarca), e alojou-se num hotel na companhia de um amigo, que já abandonou Espanha.