Homem suspeito de matar filho de 11 anos na Corunha

Um rapaz de 11 anos foi encontrado morto, esta segunda-feira, numa zona arborizada de Oza-Cesuras, na Corunha, depois de ter desaparecido com o pai, que, entretanto, já foi detido.

O suspeito encontra-se agora na esquadra do Corpo da Polícia Nacional de Lonzas, à espera de ser presente a juiz, o que não deverá acontecer já esta terça-feira, disseram à agência espanhola Efe fontes judiciais.

O rapaz foi dado como desaparecido pela mãe, no domingo à noite, depois de o pai do menor, com quem passou o fim de semana, não ter trazido o filho de volta a casa, à hora combinada, indo, assim, contra o regime de visitas estipulado depois do divórcio do casal.

Na sequência da denúncia da mãe, a Polícia Nacional começou as buscas pelo homem, que foi encontrado, na segunda-feira, num hotel em San Roque, Corunha, perto do lugar onde também o seu carro foi localizado.

O homem de 42 anos, cuja identidade não foi revelada, confessou o homicídio, escreve o jornal "Faro de Vigo", e levou os agentes até à casa abandonada onde estava o corpo do filho. O autor confesso do crime terá problemas do foro mental, avança a mesma publicação, mas tinha permissão para passar os fins de semana com o filho.

Segundo a imprensa espanhola, a Agência Galega de Emergências mobilizou, ao início da madrugada desta terça-feira, uma equipa de psicólogos para apoiar a família do menor.