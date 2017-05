Ontem às 23:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 44 anos foi detido, esta terça-feira, depois de assaltar uma Casa da Sorte em Guarantã, Brasil, com um método, no mínimo, original.

Para levar a cabo o assalto sem levantar suspeitas, o indivíduo, que estava na posse de uma arma de fogo, entregou à funcionária que estava de serviço um bilhete onde exigia o dinheiro da caixa e onde dava orientações sobre como a mulher deveria reagir.

"É um assalto. Não reaja, passe o dinheiro sem gritar. Não quero atirar", escreveu, na nota, Valdisson da Silva Andrade que, segundo a Polícia Miliar, aguardou na fila como se fosse um cliente normal, até chegar a sua vez de ser atendido.

Ainda de acordo com as autoridades, a funcionária da caixa ainda se recusou a entregar o dinheiro mas, depois de o suspeito ter aberto e fechado a bolsa preta onde transportava a arma, acabou por ceder.

O homem fugiu com o dinheiro no mesmo carro onde tinha chegado mas foi detido, pouco tempo mais tarde, em Pirajuí.

Segundo a polícia, o homem confessou o crime e tem antecedentes criminais por roubo e homicídio. De acordo com o delegado responsável pelo caso, César do Nascimento, o autor confesso do furto vai ser reencaminhado para uma prisão em Avaí, enquanto aguarda julgamento.