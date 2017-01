Duplo atentado em Mogadíscio fez 13 mortos

Hoje às 08:28, atualizado às 11:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Duas explosões de carros armadilhados atingiram, esta quarta-feira, o hotel Dayah em Mogadíscio, capital da Somália. Pelo menos 13 pessoas morreram.

O ataque, que visou o hotel Dayah, é o mais recente de uma série de atentados à bomba na capital somali.

Pelo menos 13 pessoas morreram na sequência de duas explosões com carros armadilhados junto ao hotel, com homens armados a entrarem no edifício e a dispararem com armas de fogo, informou a polícia.

"Resgatamos as pessoas e concluímos a operação no hotel Dayah. As forças de segurança estão agora no hotel e daremos informações mais tarde", disse um responsável da polícia, Abdiqadir Hussein, à agência Reuters.

Outro responsável, Mohamed Ahmed, disse que uma dezena de pessoas ficou ferida, além dos 13 mortos confirmados, que incluem membros das forças de segurança e civis. "O número de vítimas pode subir", acrescentou.

Dois homens armados foram mortos.

A primeira explosão atingiu no início da manhã o hotel frequentado por políticos e localizado perto do parlamento e da presidência. Vários homens armados, de seguida, entraram no complexo do hotel, antes da explosão de uma segunda bomba, que feriu os jornalistas que estavam a chegar ao local, disse um jornalista da AFP.