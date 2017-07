Homens armados atacaram casa do vice-presidente do Quénia

Hoje às 16:16 Facebook

Um grupo de homens armados atacou a casa do vice-presidente do Quénia, William Ruto, a dez dias de eleições gerais que se anunciam tensas.

William ???????Ruto e a sua família não estavam presentes na casa, na região de Eldoret (noroeste do Quénia), no momento do ataque, cujos motivos são desconhecidos.

Segundo informou à agência France Presse uma fonte que pediu anonimato, um polícia ficou gravemente ferido no ataque.

As eleições no Quénia realizam-se a 8 de agosto, sendo o atual presidente, Uhuru Kenyatta, candidato a novo mandato. O seu principal rival é Raila Odinga, candidato da coligação da oposição.

Raila Odinga foi primeiro-ministro do Quénia entre 2008 e 2013 e foi candidato à presidência três vezes (em 1997, 2007 e 2013), de todas saindo derrotado.

A campanha decorre num ambiente tenso, com acusações entre os dois lados.

As eleições no Quénia, geralmente, baseiam-se menos nos programas eleitorais dos candidatos e mais nos sentimentos de pertença étnicos e geográficos.

Há 10 anos, uma onda de violência eleitoral causou mais de um milhar de mortos no Quénia, provocada por dúvidas sobre a credibilidade da reeleição de Mwai Kibaki, que venceu por pouco o oponente Raila Odinga.