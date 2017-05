Homens mascarados incendeiam autocarros no Rio de Janeiro

Hoje às 19:41 Facebook

Homens mascarados atearam fogo a oito autocarros e a um camião em duas vias importantes da cidade brasileira do Rio de Janeiro.

Não há informação sobre pessoas feridas. As televisões brasileiras mostraram imagens de motoristas, utentes e pessoas que passavam na Rodovia Washington Luís e na Avenida Brasil, locais dos incidentes, a correr tentando sair daqueles locais em pânico.

Segundo o Centro de Operações da Prefeitura do Rio de Janeiro, o município entrou em estado de pré-alerta (um ou mais incidentes estão a perturbar no mínimo uma região da cidade, podendo causar reflexos relevantes no trânsito ou comprometer o deslocamento da população) por volta das 10.50 horas (14.50 horas em Portugal continental) devido aos atos de vandalismo.

O comandante do 15º Batalhão da Polícia Militar do Rio de Janeiro, tenente-coronel Sergio Porto, disse ao jornal brasileiro Extra que os incêndios são atos de "vandalismo" da responsabilidade de traficantes de droga numa "represália à ação de policiais militares nas favelas Beira-Mar e Parque das Missões".

Desde o início da manhã, a polícia militar realiza uma operação especial nestas favelas, que teriam sido alvo de uma invasão por parte de traficantes de uma comunidade rival.

A Polícia Militar destacou na sua conta da rede social Twitter que já prendeu 26 pessoas e apreendeu 17 armas.