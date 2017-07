Idosa forçada a faltar ao funeral do marido após ser agredida por assaltante

Hoje às 14:24 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma mulher, de 82 anos, faltou ao funeral do marido após ser agredida por um assaltante, na sua casa, na cidade de Globe, Arizona, na sexta-feira à noite.

A octogenária - apenas identificada como Virginia - fingiu estar inconsciente enquanto o criminoso roubava objetos da sua casa. Apenas quando o invasor saiu, três horas mais tarde, é que a vítima conseguiu chamar ajuda.

"Esta mulher incrível e forte ficou deitada sobre uma poça do seu próprio sangue durante três horas porque tinha medo que ele [o assaltante] voltasse. Depois de ter a certeza que ele tinha saído, usou todas as suas forças para correr e se trancar na casa de banho", escreveu Kelsie Foster, neta da vítima, no Facebook.

Kelsie havia acabado de sair da casa da avó, por volta das 23.00 horas locais, quando o invasor entrou na habitação. A neta estivera com a avó a ajudá-la com preparativos para o funeral do avô, que teria lugar no dia seguinte.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

O invasor terá partido um copo na cabeça da mulher e tê-la-á esmurrado diversas vezes. Devido à gravidade das lesões, a idosa acabou por ser forçada a faltar ao funeral do marido.

"Não só este MONSTRO a agrediu ao ponto de estar irreconhecível, roubou os seus pertences, destruiu a segurança que o marido tinha construído e a deixou para morrer... Como também lhe tirou a possibilidade de se despedir do amor da vida dela", escreveu Kelsie Foster.

A neta revelou que a família está a oferecer uma recompensa para quem tiver informações acerca do assaltante. "Se este monstro tem estômago para fazer isto a uma mulher indefesa com 80 anos, o meu medo é que ele não tenha medo de fazer isto outra vez", explicou Kelsie.

As autoridades estão a investigar o caso.

O incidente foi relatado pela neta da vítima e partilhado publicamente por uma outra utilizadora do Facebook, sem relação com a família.