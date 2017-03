Incêndio atinge uma das maiores favelas de São Paulo

Hoje às 19:46, atualizado às 19:48 Facebook

Um incêndio de grandes proporções atingiu esta quarta-feira a comunidade de Paraisópolis, uma das maiores favelas da cidade de São Paulo, e destruiu pelo menos 50 casas.

O fogo começou numa área de difícil acesso da favela, situada ao lado de um dos bairros mais ricos da cidade, o Morumbi.

Cinquenta habitações foram queimadas, mas o número pode ser significativamente maior pois muitos dos materiais utilizados para a construção das habitações das favelas brasileiras são inflamáveis e facilitam a propagação do fogo.

Alguns moradores permaneceram nas suas casas para tentar resgatar a maioria dos pertences e várias pessoas tiveram de receber cuidados médicos devido à inalação de fumo.

O capitão do corpo de bombeiros Marco Palumbo disse ao canal de televisão brasileiro Globonews que os agentes levarão "algum tempo" para controlar o fogo, cuja causa ainda é desconhecida.

A favela ganhou fama em 2015 com uma telenovela brasileira, intitulado "Eu amo Paraisópolis", que tinha a atriz Bruna Marquezine, namorada do futebolista brasileiro do Barcelona Neymar, no principal papel feminino.