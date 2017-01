Incêndio interrompe TGV entre Bruxelas e Paris

Hoje às 15:06 Facebook

A circulação do comboio de alta velocidade Thalys que liga Bruxelas a Paris foi esta sexta-feira interrompida devido a um incêndio num motor, informou a companhia.

Uma porta-voz da Thalys precisou que ninguém ficou ferido no incidente e que as causas do incêndio são desconhecidas.

"O pessoal a bordo e os bombeiros tomaram medidas adequadas e a situação está completamente controlada", disse.

A circulação foi interrompida por precaução e será retomada em breve, disse.

O incidente declarou-se em território belga, perto da fronteira com França.