Incêndio obriga à retirada de 22 mil pessoas do Tomorrowland em Espanha

Cerca de 22 mil pessoas foram retiradas do festival de música "Tomorrowland Unite", que decorre em Barcelona, Espanha, este sábado, na sequência de um incêndio de grandes dimensões.

Para já, não há confirmação oficial acerca das causas do incêndio, que deflagrou no palco principal do festival, mas o jornal espanhol "La Vanguardia" aponta para a hipótese de ter sido um espetáculo pirotécnico a causar o aparato.

O fogo começou pelas 22 horas locais (21 em Portugal continental) e, segundo declarações dos bombeiros à Europa Press, foi dominado pelas 23.20 horas (menos uma em Lisboa). No local, os bombeiros estão a proceder à remoção da estrutura.

Segundo o serviço de emergências da Catalunha, 22.143 pessoas foram retiradas e não há registo de feridos.

Imagens partilhadas nas redes sociais por pessoas presentes no local mostram milhares de festivaleiros a correrem para longe das chama.

O Tomorrowland é um festival de música eletrónica que ocorre anualmente na Bélgica mas, este sábado, um parque em Santa Coloma, Barcelona, recebia uma réplica do evento, com atuações ao vivo e transmissões a partir do concerto original, no município belga de Boom, e de outros concertos que decorriam ao mesmo tempo em vários países.