Incêndios obrigam a retirar 300 migrantes de centro de refugiados

Hoje às 10:26 Facebook

Twitter

Partilhar

Mais de 300 requerentes de asilo foram retirados, esta quarta-feira, de um centro de refugiados no sul da Suécia, após três incêndios que estão a ser investigados por suspeitas de fogo posto, anunciaram as autoridades suecas.

A polícia sueca diz que mais de 300 requerentes de asilo foram retirados após os incêndios, que deflagraram durante a noite em Vaxjo, Borrby e Malilla.

Cerca de 200 dos requerentes de asilo foram realojados num lar em Vaxjo.

Os fogos não fizeram feridos e ninguém foi por enquanto detido.

Os edifícios em causa estavam a ser usados temporariamente para acolher refugiados enquanto os seus pedidos de asilo eram processados.

A Suécia, que registou um recorde de 163 mil pedidos de asilo em 2015, viu no ano passado aumentar as atitudes anti-imigrantes, com vários incêndios provocados em centros de acolhimento de refugiados.