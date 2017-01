Iniciada primeira ronda de negociações de paz sobre a Síria

Hoje às 09:53, atualizado às 10:24 Facebook

As negociações de paz sobre a Síria entre os enviados de Bashar al-Assad e representantes dos rebeldes começaram esta segunda-feira em Astana, capital do Cazaquistão.

Representantes do regime sírio e dos grupos rebeldes sentaram-se na mesma mesa redonda, na primeira sessão das negociações de paz, aberta com um discurso do ministro dos Negócios Estrangeiros do Cazaquistão, Kaïrat Abdrakhmanov, constatou um correspondente da agência AFP.

Na quinta-feira, à margem do Fórum Económico Mundial, em Davos (Suíça), o secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou esperar que esta reunião possa "constituir um passo positivo com vista à retomada das negociações intra-sírias sobre a Síria em Genebra".

O regime sírio, que vai estar representado em Astana pelo embaixador na ONU, Bashar al-Jafari, opôs-se à participação da Arábia Saudita e do Qatar, que acusa de apoiarem os grupos extremistas islâmicos.

A reunião de Astana foi organizada pela Turquia, que apoia a oposição, e pelo Irão e a Rússia, que apoiam o regime sírio.

A guerra na Síria começou em março de 2011 e provocou já provocou mais de 300 mil mortos, segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos.