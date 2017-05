Investimento dos EUA na Coreia do Sul cai pela primeira vez em oito anos

Hoje às 07:39, atualizado às 07:47 Facebook

O investimento direto dos Estados Unidos na Coreia do Sul caiu em 2016, pela primeira vez em oito anos, desde a crise financeira de 2008, de acordo com dados publicados esta segunda-feira pelo banco central sul-coreano.

O investimento direto norte-americano na quarta economia da Ásia ascendeu a 33.900 milhões de dólares (30.900 milhões de euros) em 2016, menos 1% do que no ano anterior, de acordo com dados do Banco da Coreia (BoK) citados pela agência noticiosa sul-coreana Yonhap.

Esta é primeira vez que este número caiu desde 2008, quando o investimento direto "afundou" 8,1%.

O investimento estrangeiro na Coreia do Sul aumentou, em geral, 2,3%, alcançando 961.300 milhões de dólares (876.200 milhões de euros) em 2016.

O banco central sul-coreano também publicou os dados sobre o investimento sul-coreano no exterior (excluindo as reservas estrangeiras), que se situou em 868.600 milhões de dólares (791.425 milhões de euros) em 2016, um aumento anual de 11,9%.

O investimento sul-coreano nos Estados Unidos elevou-se até 244.800 milhões de dólares (223.100 milhões de euros), mais 23,2% do que em 2015, segundo os mesmos dados.

A União Europeia foi o segundo principal destino do investimento sul-coreano com 139.100 milhões de dólares (126.755 milhões de euros), seguindo-se o sudeste asiático, com 137.600 milhões de dólares (125.400 milhões de euros), e a China, com 123.600 milhões de dólares (112.600 milhões de euros).