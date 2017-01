Iraque conquista universidade de Mossul aos 'jihadistas'

Hoje às 19:33, atualizado às 19:34 Facebook

As forças iraquianas retomaram, este sábado, a universidade de Mossul ao grupo extremista Estado Islâmico (EI) durante a progressão na reconquista da totalidade da zona oeste da segunda cidade do Iraque, bastião dos 'jihadistas', segundo fontes militares.

"Podemos dizer que a universidade foi libertada", disse à agência France Presse Maan al-Saadi, um dos comandantes das unidades do Serviço de Contra Terrorismo (CTS) que liderou a ofensiva das forças iraquianas contra os 'jihadistas'.

O vasto campo universitário, um dos maiores do Iraque, situa-se no norte de Mossul, na margem oriental do rio Tigre que divide a cidade em duas.

Por seu lado, o general Taleb Cheghati al-Kenani, comandante da CTS, disse que a retomada total da zona oriental de Mossul se fará dentro de 10 dias.

"Cumprimos o mais difícil (...) podemos dizer que toda a parte oriental de Mossul será nossa dentro de 10 dias", assegurou numa declaração proferida a partir da universidade à cadeia de televisão estatal al-Iraqiya.

Aquele militar acrescentou que desde 17 de outubro do ano passado as forças iraquianas já recuperaram 85% da zona oriental da cidade, na sequência de uma vasta ofensiva contra os 'jihadistas', que ocupavam aquela zona desde 2014.

Dezenas de milhares de efetivos das forças iraquianas, apoiados pela coligação internacional liderada pelos Estados Unidos, participam na operação.

No domingo passado, forças especiais iraquianas chegaram ao rio pela primeira vez desde o início da ofensiva.

O primeiro-ministro iraquiano, Haider al-Abadi, tinha inicialmente prometido que Mossul seria retomada até ao final de 2016, mas recentemente referiu-se a um prazo de mais três meses.