Irlanda defende fronteira aberta na ilha

O Governo irlandês elogiou, esta terça-feira, a "grande clareza" com que a primeira-ministra britânica expôs os planos para a negociação da saída do Reino Unido da EU e defendeu a manutenção de uma fronteira aberta com a Irlanda do Norte.

Em comunicado, o Executivo de Dublin destacou que Theresa May "deixou claro" que deseja manter com o bloco comunitário uma "relação económica no futuro tão estreita quanto possível", um objetivo que "Irlanda partilha".

"Para a Irlanda, as prioridades do processo de negociação não mudaram: os nossos acordos económicos e comerciais, o processo de paz na Irlanda do Norte, que inclui assuntos fronteiriços, a área de circulação comum e o futuro da União Europeia", afirma a nota do Governo irlandês.

Dublin considerou positivo o facto de May ter mencionado no seu discurso sobre o 'Brexit' (saída do Reino Unido da UE) a relação "específica e histórica" entre os dois países.

"Neste contexto, deixou claro que entre as suas prioridades está a manutenção de uma área de circulação comum e evitar o restabelecimento de uma fronteira estrita na Irlanda do Norte", acrescenta o comunicado.

No seu discurso sobre o 'Brexit', hoje, May recordou que "ninguém quer" o regresso das "fronteiras do passado" entre as duas jurisdições da ilha da Irlanda, numa referência às restrições impostas, no passado, no conflito na Irlanda do Norte.

"O Reino Unido terá uma fronteira terrestre com a UE e a manutenção de uma área de circulação comum com a República da Irlanda será uma prioridade importante", declarou a líder conservadora.

A livre circulação de bens e pessoas entre o norte e o sul da ilha da Irlanda tem sido natural, desde a criação, na década de 1920, da chamada Área de Circulação Comum, apesar de o conflito ter obrigado, entre finais da década de 1960 até 1998, a estabelecer controlos policiais e militares para enfrentar a ameaça terrorista.

O Governo irlandês disse hoje ter "tomado nota" sobre a "firme decisão" adotada por Londres para deixar a UE, mas também está no seu direito de negociar uma "nova, estreita" relação com os 27 membros.

"Enquanto isto será visto, inevitavelmente, como um 'Brexit duro', a análise do Governo [irlandês] contemplou todos os possíveis cenários para a futura relação do Reino Unido com a UE", acrescentou.

O primeiro-ministro irlandês, o conservador Enda Kenny, vai reunir-se no final deste mês com a sua colega britânica para abordar este tema, disse hoje um porta-voz oficial.

May indicou que poderá ativar o artigo 50.º do Tratado de Lisboa antes do final de março, o que dará início ao período de dois anos de negociações com a UE sobre os termos da saída do Reino Unido, decidida em referendo em junho do ano passado.