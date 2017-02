Israel aprova lei que permite ao Estado apropriar-se de terras palestinianas

Hoje às 22:44 Facebook

O parlamento israelita votou hoje uma lei que vai permitir ao Estado apropriar-se de centenas de hectares de terras palestinianas na Cisjordânia ocupada, dando um novo golpe em qualquer perspetiva de paz.

A lei foi aprovada por 60 deputados e rejeitada por 52.

A legislação legaliza no âmbito do direito israelita o roubo de terra aos palestinianos e constituirá mais um passo para a anexação de uma parte da Cisjordânia, segundo os críticos.

O líder da oposição do Partido Trabalhista, Isaac Herzog, qualificou a lei como um "ato desprezível", que vai "anexar milhões de palestinianos" e expor soldados e políticos israelitas a julgamentos nos tribunais criminais internacionais.

O ministro da Ciência e Tecnologia, Ofir Akounis, do partido de direita, Likud, do primeiro-ministro do país, afirmou que "toda a terra de Israel pertence ao povo judeu".

"Aquele direito é eterno e incontestável", vincou.

Desde 20 janeiro, quando Donald Trump assumiu a Presidência dos Estados Unidos, Israel fez cinco anúncios de colonização em mais de 6.000 novas unidades habitacionais na Cisjordânia e Jerusalém Oriental, territórios palestinianos ocupados.

Grande parte da comunidade internacional refere-se aos colonatos como um obstáculo à paz entre israelita e palestinianos, em conflito há 70 anos.

O coordenador especial da ONU para a paz, Nikolay Mladenov, disse estar "preocupado" com a nova lei, que reduz "significativamente as perspetivas de paz".