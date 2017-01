James 'Cão Raivoso' Mattis confirmado como secretário da Defesa

Hoje às 00:13 Facebook

O Senado dos EUA confirmou esta sexta-feira a nomeação do general reformado James Mattis, dos Marines, para chefiar o Departamento da Defesa, por 98 votos a favor contra um, da democrata Kirsten Gillibrand, eleita pelo Estado de Nova Iorque.

Mattis vai suceder a Ash Carter, que esteve no cargo desde fevereiro de 2015.

O Congresso teve de aprovar legislação que permitisse a Mattis ocupar o lugar, uma vez que a lei impede que antigos militares ocupem este cargo até sete anos depois de saírem das fileiras.

Mattis, de 66 anos, nativo do Estado de Washington, tinha-se reformado em 2013.

Um dos traços da democracia norte-americana tem sido o controlo dos militares por civis e a coincidência da figura do comandante-em-chefe com a do Presidente.

Conhecido pela informalidade, pelos aforismos brigões, pelas bazófias refinadas em batalha e pela linguagem sem papas na língua, Mattis é designado pela imprensa como "Cão Raivoso".

É-lhe atribuída a afirmação: "Sejam polidos e profissionais, mas tenham sempre um plano, quem quer que seja que vocês encontrem".

Mas Mattis também tem um lado cerebral. Distribuiu listas de leitura para os 'marines' sob o seu comando e instruiu-os que numa batalha o território mais importante é o espaço "entre as orelhas".