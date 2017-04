Japão enfrenta a maior crise de sempre de... batatas fritas

Ontem às 23:46 Facebook

Os fenómenos meteorológicos são, em todos os países, condicionantes que ditam a quantidade e qualidade da produção agrícola. No Japão, este ano, o mau tempo causou a pior colheita de batata de sempre e os amantes do "snack" não estão a conseguir lidar com a sua falta.

As empresas de distribuição de batatas fritas estão a deixar de comercializar o produto. A "Calbee", marca popular no Japão, vai deixar de disponibilizar 15 sabores de batata e está a vender os que tem disponíveis a um preço exorbitante. Diz o "New York Post" que um pacote de batatas fritas com sabor a pizza custa, atualmente, 250 iénes, o equivalente a 11 euros.

No Twitter, os internautas lamentam a inexistência da variedade e do acesso barato a que estão habituados e partilham imagens das prateleiras dos supermercados praticamente vazias.

Hokkaido é uma das regiões japonesas com maior produção de batata, assegurando cerca de 80% da produção do país. Em agosto deste ano, a ilha foi atingida por quatro tufões, o que provocou um cenário agrícola quase sem precedentes, que só se assemelha à crise agrícola que assolou a região há cerca de cem anos e que, à semelhança desta, arruinou também as culturas de milho, abóbora e cenoura.