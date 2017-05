Jogador brasileiro é preso no banco de suplentes

Ontem às 23:50, atualizado hoje às 00:10 Facebook

Um jogador de futebol foi detido, esta quarta-feira à tarde, durante um jogo da segunda divisão do campeonato Gaúcho, em Sapucaia do Sul, Brasil.

De acordo com a polícia brasileira, que deteve Marlon Natanael, o jogo tinha começado há 15 minutos, no Estádio Arthur Mesquita Dias, quando o jogador do Sapucaiense, que estava no banco de suplentes, foi algemado por agentes da Segunda Delegacia de Polícia de Porto Alegre.

O atleta de 21 anos é suspeito de ter participado em sequestros e assaltos e, de acordo com o delegado Cesar Carrion, citado pelo "G1", tinha já em aberto quatro mandatos de prisão preventiva.

Questionado pelos jornalistas, à chegada ao posto da polícia, onde esta quarta-feira esteve a prestar depoimento, Marlon negou qualquer acusação.

O presidente do clube, José Luiz Christianetti, mostrou-se surpreendido com a detenção. "Não imaginávamos. (Marlon) joga aqui há muito tempo. Tem uma boa relação com a equipa. Apanhou-nos de surpresa. A partir de agora, além dos documentos de identificação, vamos ter de pedir a ficha criminal", disse à imprensa.