Jornalista mexicano assassinado a tiro na rua

O jornalista e escritor mexicano Javier Valdez foi assassinado a tiro, em Cualiacán, capital do Estado de Sinaloa, no noroeste do México.

Valdez, que em 2011 obteve os prémios Liberdade de Imprensa do Comité para a Proteção de Jornalistas e o Maria Moors Cabot, com a equipa do semanário Ríodoce, foi alvejado a partir de um veículo em andamento, enquanto caminhava na rua, confirmaram fontes da Secretaria de Segurança Pública Estatal

Este especialista em questões de tráfico de droga e violência, correspondente do jornal "La Jornada" em Sinaloa, fundador do Ríodoce e autor de obras como "Narcoperiodismo", "Levantones", "Con una Granada en la Boca" e "Huérfanos del Narco", é o sexto jornalista assassinado este ano no país.