Jovem jornalista venezuelano encontrado morto em Caracas

As autoridades venezuelanas encontraram, esta terça-feira, o cadáver de José Daniel Hernández Sequera jornalista do diário El Nuevo País, crítico do regime do Presidente Nicolás Maduro.

O cadáver foi localizado nas proximidades de uma das faculdades da Universidade Central da Venezuela, com um ferimento no pescoço e o caso está a ser investigado pelo Corpo de Investigações Científicas, Penais e Criminalísticas (CICPC, antiga Polícia Técnica Judiciária).

A vítima estava desaparecida desde segunda-feira, dia em que, depois de trabalhar, saiu a caminhar na direção de Los Próceres, nas proximidades do Forte de Tiúna, a principal base militar de Caracas, apenas com o bilhete de identidade e um cartão do multibanco.

Até agora não existe nenhuma informação oficial sobre as causas e circunstâncias da morte.

O assassínio ocorre no momento em que são cada vez mais frequentes as denuncias de intimidação a jornalistas, inclusive de parte das forças de segurança, que tentam impedir a cobertura de manifestações da oposição.