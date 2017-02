Jornalista detido durante reportagem sobre mortes no estádio

Hoje às 17:04, atualizado às 17:05 Facebook

Uma organização não governamental exigiu, em comunicado, a libertação do repórter Nsimba Jorge, detido no hospital do Uíge, onde recolhia elementos para uma reportagem sobre os incidentes no estádio local.

"A polícia nacional no Uíge deve pôr em liberdade imediatamente o repórter Nsimba Jorge, correspondente da AFP, detido neste sábado 11 de fevereiro, pelas 20 horas quando saía do hospital, onde foi completar a sua reportagem, na sequência dos incidentes ocorridos no estádio 4 de Janeiro que ceifou a vida de dezenas de pessoas adeptas de futebol", escrevem os ativistas da Organização Não Governamental (ONG) Misa Angola.

A Lusa contactou o chefe de redação da AFP em exercício, Philippe Valat, para obter uma confirmação da informação avançada pela ONG.

O responsável da France Presse respondeu apenas que não confirma a detenção e não acrescentando "mais comentários nesta altura".

"Contam testemunhas no local que o repórter foi interpelado por uma patrulha da polícia que o aguardava sob alegação de que não tinha autorização para se deslocar a estabelecimento hospitalar e contactar os feridos", refere o comunicado da Misa Angola.

A declaração da Misa Angola surge depois da morte de pelo menos 17 pessoas, na sexta-feira, alegadamente ao tentarem forçar a entrada no estádio 4 de Janeiro, onde a equipa local se estreou no campeonato angolano de futebol (Girabola).

"A presença de repórteres de órgãos independentes não é bem vista pelas autoridades locais", lê-se no comunicado, que dá conta que "novos relatos indicam que a polícia terá usado gás lacrimogéneo para dispersar a multidão impaciente junto dos portões do estádio, causando pânico e mortes".

Situada a cerca de 300 quilómetros de Luanda, a cidade do Uíge é capital da província com o mesmo nome, no norte de Angola, na fronteira com a República Democrática do Congo.