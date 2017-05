Jornalista detido por fazer perguntas a um dos homens de Trump

Hoje às 19:12 Facebook

Um jornalista do "Public News Service" foi detido esta terça-feira à noite por fazer perguntas a elementos da equipa de Donald Trump.

O incidente ocorreu durante uma visita do secretário para a Saúde e Serviços Humanos, Tom Price, e da conselheira do Presidente, Kellyane Conway, a Charleston, West Virigna, o estado norte-americano com mais problemas de toxicodependência.

Citado pela Associated Press, Dan Heyman diz ter perguntado repetidamente se a violência doméstica é considerada condição preexistente na proposta de lei de saúde que substituirá a do antecessor de Trump.

A Polícia alega que o repórter violou a barreira de segurança e gritou para Price. A União Americana das Liberdades Civis fala em tentativa de silenciar o jornalismo independente.