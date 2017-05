José Eduardo dos Santos internado com estado de saúde agravado

Hoje às 20:15, atualizado às 20:55 Facebook

O estado de saúde do Presidente José Eduardo dos Santos está a gerar preocupações no país e no Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA). Nas redes sociais, os rumores de hospitalização depressa tomaram forma de notícia de falecimento.

Segundo o jornal "Maka Angola", José Eduardo dos Santos terá saído de Luanda de emergência na noite de um de maio, num voo em que seguiam a mulher, Ana Paula dos Santos, o médico pessoal do Presidente, quatro médicos da Clínica Multiperfil, onde foi assistido nesse dia, o ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança, general Manuel Hélder Vieira Dias Júnior "Kopelipa", e do chefe adjunto da Unidade de Segurança Presidencial. O estado de saúde do chefe de Estado é classificado como "preocupante".

O destino presumível terá sido Barcelona, em Espanha, para onde o líder angolano viaja alegadamente com frequência para tratamentos médicos. Os rumores rapidamente se espalharam pela Internet, com alguns endereços a referir a sua morte, como a página de Facebook "R.I.P. José Eduardo dos Santos".

Alguns meios online dão conta de um desmentido de Luanda, enquanto o jornal online "Observador" confirma o internamento na Clínica Planas, em Barcelona, citando fontes "com acesso ao Presidente" angolano. E o regresso a Angola na próxima semana.

Os rumores estão a gerar preocupação mormente porque é da presidência que depende toda a organização da campanha eleitoral do MPLA para as eleições de agosto. Isto apesar de o chefe de Estado ter renunciado a candidatar-se e escolhido ele mesmo o proponente pelo MPLA, o general João Lourenço.