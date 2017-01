Jovem de 25 anos declara-se ao noivo antes de morrer

Hoje às 18:45 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma jovem australiana, de 25 anos, a quem os médicos deram uma semana de vida, declarou-se ao noivo e revelou o seu último desejo nas redes sociais.

Nardya Miller tem 25 anos é de Brisbane, Austrália, e sofre de fibrose quística, uma doença hereditária que faz com que certas glândulas produzam secreções anormais e que se manifesta, normalmente, sob a forma de graves problemas respiratórios e digestivos.

A jovem foi submetida, em 2014, a um transplante pulmonar. Todavia, o corpo começou a rejeitar os órgãos transplantados e foi informada, no dia 11 de janeiro, de que só tinha uma semana de vida.

Miller publicou, nesse mesmo dia, no Instagram, uma declaração ao namorado e revelou o seu último desejo.

Escreveu: " Talvez te conheça toda a minha vida, talvez te conheça por 10 anos, talvez te conheça apenas por pouco tempo, mas, em menos de uma semana, nunca mais te vou voltar a conhecer, nunca mais vou voltar a ver o teu rosto, nunca mais vou falar contigo, tocar-te, abraçar-te, numa mais. Mas sempre te amarei, e às amizades que construímos e às memórias que criámos".

A jovem agradeceu a todos os que fizeram parte da sua vida e admitiu sentir-se abençoada.

"As coisas na vida nem sempre correm como planeamos e há grandes coisas que nunca terei, locais que nunca irei visitar e coisas que nunca viverei. Mas vou estar a observar. Sempre. A sorrir. Porque estive aqui", acrescentou na publicação.

"Os detalhes do meu funeral serão publicados assim que estiver tudo organizado. Por favor, não fiques triste por mim. Tudo o que desejo é que te lembres de mim como a rapariga que iluminou o teu dia, pelo menos uma vez. E, por favor, imploro-te que vivas a tua vida ao máximo", completou a jovem.

A australiana esteve internada nos cuidados paliativos, com uma máscara de oxigénio 24 horas por dia.

O noivo, Liam Fitzgerald, afirmou à comunicação social que Miller queria que todos soubessem a importância da doação de órgãos.

Miller publicou, no último domingo, poucos dias antes de terminar o tempo que os médicos lhe deram, uma imagem no Facebook, com a mensagem "Não te preocupes, sê feliz".

O casal tinha comprado uma casa e tinha feito grandes planos antes da saúde da jovem piorar. Contudo, Miller não queria que o noivo se endividasse por causa dela.

Entretanto, uma prima da jovem, criou um "crowdfunding" com o objetivo de tentar contornar a situação e arrecadou cerca de 23 mil euros, três vezes mais do que o objetivo inicial.