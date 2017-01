Jovem encontrada morta de frio na Bulgária

Ontem às 21:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma migrante somali foi encontrada morta de frio, esta segunda-feira, na Bulgária, no monte de Strandja, no sudeste do país, perto da fronteira turca.

A mulher, uma jovem, pertencia a um grupo de cerca de 30 migrantes indocumentados descobertos, no domingo, pela polícia de fronteiras perto da localidade de Ravadinovo, a 40 quilómetros da fronteira.

Durante os interrogatórios, a polícia ficou a saber que uma mulher tinha sido abandonada durante uma tempestade de neve.

O corpo da mulher só foi encontrado hoje. A temperatura durante a noite tinha descido até aos 10 graus negativos.

Dois adolescentes somalis do grupo, um rapaz de 16 anos e uma rapariga de 14, tinham os pés e as mãos gelados.

O grupo era composto por 25 afegãos, três paquistaneses e três somalis.

Em 2016, foram anunciadas oficialmente 10 mortes de migrantes indocumentados na Bulgária. As vítimas tinham tentado entrar ilegalmente no país, provenientes da Turquia, ou sair, via Sérvia e Roménia, para o ocidente europeu.

Situada na fronteira externa da União Europeia, a Bulgária tem os seus centros de acolhimento de migrantes sobrelotados, depois de a Sérvia ter fechado a fronteira, impedindo-os de continuar a sua caminhada para a Europa central e oriental.