Esfaqueada pelo ex-namorado 32 vezes, vai casar com o bombeiro que a salvou

Uma norte-americana que foi esfaqueada mais de 30 vezes pelo ex-namorado vai casar com o homem que a salvou.

Melissa Dohme, de 24 anos, vive na Flórida, nos Estados Unidos da América e tinha 20 anos quando foi atacada pelo ex-namorado.

A norte-americana contou à "BBC" que no início, Robert Burton "era encantador, engraçado e gentil", afirmou Dohme.

Contudo, o seu comportamento de Burton mudou quando a jovem começou a candidatar-se à universidade. "Ficou muito ciumento. Mentia e, se o confrontasse, ficava com um temperamento explosivo ", revelou a norte-americana à "BBC".

Dohme tentou terminar a relação, mas Burton ameaçou suicidar-se. Em outubro de 2011, o jovem atacou-a durante uma discussão. Todavia a estudante conseguiu escapar. Burton foi acusado de violência doméstica e condenado a 10 horas de prisão.

Dois meses mais tarde, a jovem descobriu, através das redes sociais, que o rapaz teria utra namorada e convenceu-se que ele nunca mais a iria incomodar.

Mas não foi isso que aconteceu. Numa noite de janeiro de 2012, Burton ligou à estudante e disse-lhe que queria vê-la uma última vez para se despedir, prometendo-lhe que a deixaria em paz.

"Ignorei a minha intuição, que me dizia que não o devia fazer e foi talvez o maior erro que eu alguma vez cometi. Ainda assim, levei uma lata de gás pimenta e o telemóvel e pensei que me podia proteger caso precisasse", confessou Dohme à "BBC".

Os jovens encontraram-se e, no momento em que se iam abraçar, Burton tirou um canivete do bolso e começou a esfaquear a rapariga.

Um casal que passava pelo local ouviu os gritos e chamou a polícia, mas Burton, depois de os ver, foi à carrinha buscar uma faca maior e voltou a atacar. Dohme foi esfaqueada 32 vezes, 19 das quais apenas na cabeça e no pescoço.

O socorro chegou a tempo e resgatou a jovem com vida. A norte-americana ficou com ferimentos muito graves e com fraturas no crânio, maxilar, nariz e pelo resto do corpo.

O processo de recuperação foi longo e o ataque deixou mazelas físicas e psicológicas. No entanto, Dohme decidiu dar a volta ao trauma. Começou a dar palestras sobre violência doméstica.

Em outubro de 2012, a norte-americana conheceu, numa dessas palestras, a equipa que a salvou e recebeu um convite de Cameron Hill, um dos bombeiros, para jantar no quartel, na semana seguinte. Pouco depois, começaram uma relação.

"Cameron estava a meu lado em agosto de 2013, quando fui a tribunal enfrentar o homem que me tinha tentado matar. Quando foi a minha vez de falar, Robert estava a olhar diretamente para mim, a tentar intimidar-me mas eu não desviei o olhar. Foi condenado a prisão perpétua e eu fiquei aliviada e agradecida. Saí de lá com a minha vida de volta", afirmou a jovem à "BBC".

Dohme voltou a estudar e oferece apoio a vítimas de violência doméstica.

Mas a história não acaba aqui. Algum tempo depois, a jovem foi convidada a lançar a primeira bola num jogo de beisebol dos Tampa Bay Rays. Mas foi Cameron, o novo namorado, quem lhe levou a bola. E com uma surpresa:"Queres casar comigo?", escreveu no esférico.

A mulher disse que sim e o casamento vai realizar-se daqui a algumas semanas e vai contar com a presença de todas as pessoas que participaram operação de salvamento.