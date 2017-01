Justin, o "Obama do Norte", tem um corvo tatuado no braço esquerdo

Emanuel Carneiro Hoje às 20:22 Facebook

O primeiro-ministro Justin Trudeau é tido como uma das vozes mais progressistas das democracias ocidentais e já lhe chamam o Obama do Norte. Lidera um Executivo formado por 15 homens e 15 mulheres.

É o "primeiro-ministro selfie". Devido à acentuada tendência em deixar-se fotografar junto de fãs e celebridades. Às vezes, sem camisa. Todavia, a performance política de Justin Trudeau tem-lhe permitido que o Canadá seja visto como uma espécie de boa consciência do Ocidente.

Começa logo pelo postal do Executivo: apesar da recente remodelação - seis alterações em 30 membros do Governo -, permanece em paridade, com 15 mulheres e 15 homens. Entre eles, aborígenes, muçulmanos e sikhs.

Quando apresentou a versão original, em novembro de 2015, após eleito 23.º primeiro-ministro canadiano - o segundo mais novo a chegar à função, aos 44 anos, e o único que descende de outro, Pierre Trudeau -, disse: "É um gabinete que se parece com o país".

Também lhe chamam "Obama do Canadá" (em alusão ao ex-presidente dos EUA Barack Obama). Aliás, no início de 2016, Justin visitou oficialmente os Estados Unidos e a "química" entre os dois foi imediata. Tanto que o canadiano, após confessar que gostava de governar durante tanto tempo quanto o norte-americano, sentiu-se à vontade para ressalvar que deseja que o cabelo grisalho lhe apareça a um ritmo mais lento do que o do antecessor de Donald Trump.

E certos gestos ganham, além da força prática, um fortíssimo significado simbólico. Em dezembro de 2015, o primeiro-ministro foi elogiado em diversos órgãos de Comunicação Social internacionais quando recebeu, pessoalmente, no aeroporto de Toronto, a primeira leva de refugiados sírios a chegar ao país.

Após pouco mais de um ano a liderar o Governo, Justin é visto como um dos mais proeminentes rostos progressistas das democracias ocidentais. Por exemplo, está a tentar emendar a mão no tratamento a que os povos indígenas foram sujeitos no Canadá e propõe-se legalizar a canábis.

Casado com uma ex-apresentadora de televisão e pai de três filhos, passeia a tatuagem de um corvo no braço esquerdo, pratica ioga e boxe e foi eleito como um dos homens mais "cool" do Mundo pela revista norte-americana "GQ". "Parte da razão para ele ser bem aceite é que não parece falso ou encenado", afirma a analista política canadiana Erin Tolley, da Universidade de Toronto.

Justin foi - antes, durante e após os estudos universitários - professor de teatro, instrutor de snowboard, segurança de uma discoteca e chegou a interpretar o papel de oficial militar numa série sobre a participação canadiana na Primeira Guerra Mundial.

Chegou ao palco político em 2008, como parlamentar do Partido Liberal (centro-esquerda), eleito pelo distrito de Papineau, em Montreal.

Na campanha que o levou a primeiro-ministro, prometeu o aumento de impostos para os mais abastados para subsidiar o corte dos da classe média, aprofundar o investimento em infraestruturas e promover as reservas ambientais.

No entanto, enfrenta vários desafios, nomeadamente, a estagnação da economia e a oposição das petrolíferas perante as cautelas face às alterações climáticas.

Além disso, Justin está a ser investigado pela Comissão de Conflitos de Interesse e Éticos do Parlamento por ter passado férias na ilha privada de Aga Khan, nas Caraíbas. É a primeira vez que um primeiro-ministro canadiano está nesta situação.

A fundação Aga Khan, que em 2014 inaugurou em Toronto o Museu Aga Khan e o Centro Ismaelita, recebe fundos do Governo.