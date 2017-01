Kremlin admite que Putin e Trump poderão falar no sábado

Hoje às 07:53, atualizado às 07:55 Facebook

O Kremlin admitiu que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, poderá falar no sábado ao telefone com o homólogo norte-americano, naquela que será a primeira conversa entre os dois líderes desde que Donald Trump tomou posse.

Dmitri Peskov, porta-voz da presidência russa, respondeu "sim" quando questionado pela agência noticiosa RIA Novosti sobre a possibilidade de os dois líderes conversarem ao telefone no sábado, como avançou na quinta-feira o canal de televisão norte-americano CNN.

Putin já falou com Trump quando lhe telefonou para o felicitar pela vitória das presidenciais norte-americanas de 8 de novembro, mas a conversa de sábado, a realizar-se, será a primeira, de cariz oficial, com o republicano desde a sua chegada à Casa Branca, a 20 de janeiro.

Nesse primeiro contacto, em meados de novembro, Putin defendeu uma melhoria das relações entre Washington e Moscovo.

Trump, que tem esta sexta-feira o seu primeiro encontro bilateral com a primeira-ministra britânica, Theresa May, na Casa Branca, reiterou, numa entrevista emitida pela Fox News, estar disposto a melhorar as relações com a Rússia, bem como com outros países.

Durante a campanha eleitoral, Trump afirmou admirar o estilo do governo de Putin e manifestou confiança numa aproximação entre os dois países, depois de as relações entre Washington e Moscovo durante a presidência de Barack Obama terem sido congeladas e alcançado um ponto de deterioração que não era visto desde a Guerra Fria.

Os Estados Unidos impuseram sanções a Moscovo por instigar o conflito civil na Ucrânia e anexar a Crimeia, ao que se somou o apoio militar de Moscovo ao regime do presidente da Síria, Bashar al-Assad.

Além disso, a administração de Obama também tomou medidas contra a Rússia no final do ano, após concluir que interferiu nas eleições dos Estados Unidos com a divulgação de comunicações do Partido Democrata com o objetivo de favorecer Trump.