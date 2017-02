Ladrão arrependido devolve cavalo roubado a menino doente

JN Hoje às 14:55 Facebook

Um cavalo, que pertence a uma criança com problemas de saúde, foi roubado na segunda-feira, em Cubatão, no Brasil, e devolvido logo no dia seguinte. Tudo indica que o ladrão se tenha arrependido depois da campanha feita pela família.

Kaio tem apenas cinco anos de idade e sofre de uma deficiência no sangue e no coração que lhe impedem de passar por emoções fortes. Foi precisamente por causa deste problema que a família levou a cabo uma campanha nas redes sociais para encontrar o cavalo do menino, chamado Flecha, que desapareceu, na segunda-feira, depois ter sido deixado à porta da igreja de Cubatão, no estado de São Paulo.

Antes de publicarem nas redes sociais o desaparecimento do animal, o pai e mãe de Kaio procuraram nas ruas daquela cidade por informações sobre o Flecha, mas sem sucesso. Estiveram nas principais zonas de comércio da cidade e percorreram toda a zona de mota a pedir para que as pessoas avisassem caso avistassem o animal.

"Eu fiquei desesperada e tive que mentir ao meu filho, porque ele tem uma grande paixão pelo cavalo. Este é o terceiro cavalo dele. O primeiro morreu e o Kaio ficou muito mal", contou à "Globo" a mãe do menino, Deise Eurides Gabassi.

Depois do alerta, que rapidamente se tornou viral nas redes sociais, a mãe do menino recebeu uma chamada de um número não identificado a explicar que o Flecha estava no terreno. "Acho que a pessoa viu a publicação e percebeu que se tratava de uma causa nobre. O meu filho chorou muito, mas hoje abriu um sorriso largo quando viu o amigo de volta", explicou Deise.

Até ao momento, ainda não foi identificado o autor do roubo, mas a família demonstrou estar agradecida. "O Flecha está com ele há seis meses e é alegria do meu filho. Os médicos dizem que esta relação lhe faz muito bem", concluiu.