Ladrão "homem-aranha" rouba obras de arte no valor de 100 milhões

Vjeran Tomic, conhecido como "homem-aranha" pela sua habilidade em escalar edifícios, começou esta segunda-feira a ser julgado em Paris, França, acusado de roubar cinco quadros do Museu de Arte Moderna, em 2010.

Outros dois suspeitos também foram presentes a tribunal, tendo um deles garantido que as obras de arte foram destruídas por si, quando começou a ter medo de ser descoberto.

Em causa estão quadros de Picasso, Matisse, Modigliani, Braque e Fernand Léger que, contrariando a teoria do arguido, poderão ter sido desviados para um comprador no estrangeiro, acreditam as autoridades.

Vjeran Tomic, o suposto líder da quadrilha, condenado no passado por 14 assaltos, admitiu, na sessão de julgamento desta segunda-feira, ter roubado as obras.

O homem, de 49 anos, assumiu que, no dia 20 de maio de 2010 por volta das três horas, escalou as paredes do Museu de Arte Moderna de Paris com cordas e equipamento de escalada, removeu o vidro de uma janela, cortou o cadeado da grade e entrou no edifício sem mobilizar os três guardas que estavam de serviço. De acordo com os guardas, os alarmes estariam desligados há dois meses.

Tomic tinha como objetivo inicial roubar um quadro de Fernand Léger - "Still Life with Candlestick" - a pedido de outro arguido, mas acabou por roubar mais quatro, ao verificar a falha do alarme.

A Câmara de Paris avalia o valor das obras roubadas em cem milhões de euros mas alguns especialistas apontam para o dobro, avança a imprensa internacional.

Vjeran Tomic, conhecido pela imprensa como "homem-aranha", poderá enfrentar uma pena de prisão de 20 anos, por ser reincidente no crime de roubo de obras de arte.

Os outros dois suspeitos, Jean-Michel Corvez, negociante de arte de 61 anos, e Yonathan Birn, comerciante de relógios de luxo - que disse ter destruído as obras - são acusados de recebem bens roubados e podem ser condenados a até 10 anos de prisão.

O julgamento vai continuar.