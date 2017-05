Hoje às 21:28, atualizado às 21:43 Facebook

Um domador foi atacado por um leão, no passado domingo, em França, durante espetáculo de circo. O homem de 34 anos ficou gravemente ferido.

O acidente ocorreu na cidade de Doullens. Em plena atuação, os espetadores depararam-se com um cenário de horror quando um leão saltou para cima do domador e começou a arrastá-lo furiosamente pelo recinto.

Um vídeo partilhado nas redes sociais mostra o momento do ataque, em que é possível ver o animal a atacar a garganta da vítima. Crianças gritam enquanto o homem é agredido.

A mulher do domador, que se encontrava nos bastidores, dirigiu-se rapidamente à jaula com um extintor, que utilizou para afastar o leão do marido. Segundo o jornal "Le Parisien", foi graças à ajuda da mulher que este sobreviveu.

O artista de circo foi submetido a uma cirurgia de cinco horas na madrugada de segunda-feira. Segundo a família, encontra-se fora de perigo.

Ataques semelhantes têm ocorrido nos últimos anos. Em 2016, um domador morreu no Egito depois de ser atacado por três leões.