Leões que fugiram do Parque Kruger já foram localizados

Os cinco leões que fugiram na segunda-feira do Parque Nacional Kruger, no nordeste da África do Sul, foram localizados e só falta capturar um deles.

De acordo com os serviços do Kruger, em mensagens divulgadas na sua conta da rede social Twitter, as equipas do parque conseguiram capturar quatro dos leões, com recurso prévio de dardos tranquilizantes.

Os responsáveis do Parque Nacional Kruger acreditam que os cinco leões terão sido encaminhados para fora do parque por um macho dominante.

De acordo com as autoridades, um habitante da zona viu os leões numa estrada de Komatipoort, uma cidade perto do parque, na segunda-feira.

O porta-voz do Parque Nacional, Rey Thakhuli, descreveu a busca como difícil, por acreditar-se que os leões estariam em quintas de cana do açúcar, numa zona onde as manhãs são de nevoeiro cerrado.

As autoridades recomendaram às pessoas que ficassem em casa até os leões serem capturados.