Libertadas dezenas de jovens raptadas pelo Boko Haram em 2014

Dezenas de raparigas raptadas há três anos na Nigéria pelo grupo extremista Boko Haram foram libertadas, anunciaram, sábado, várias fontes nigerianas.

"Posso confirmar que foram libertadas", afirmou à agência France Presse um ministro do governo nigeriano que não quis ser identificado, informação corroborada por fontes das forças de segurança e pelo pai de duas das raparigas.

O número exato de jovens libertadas ainda não é certo, com fontes a referirem pelo menos 80 e outras apenas 62.

O ministro acrescentou que as jovens chegarão no domingo a Maiduguri, capital do estado de Borno, no nordeste do país.

O pai de duas das jovens raptadas, Enoch Mark, afirmou também ter sido informado da libertação por um movimento cívico formado para exigir a libertação das alunas.

No passado mês de abril cumpriram-se três anos sobre o rapto de 276 raparigas pelos terroristas islâmicos do Boko Haram, relatado pelos meios de comunicação do mundo inteiro.

Depois do rapto, 57 conseguiram fugir e, em outubro de 2016, com a intervenção da Cruz Vermelha, os terroristas libertaram 21, altura em que o porta-voz da presidência nigeriana afirmou que a libertação de mais 83 jovens estaria para breve.

As alunas do liceu de Chibok tornaram-se um símbolo de dezenas de milhares de pessoas ainda retidas pelo Boko Haram, que usa os raptos em massa para recrutar extremistas.

O conflito das forças governamentais com os fundamentalistas, particularmente sangrento na zona do lago Chade, já fez mais de 20 mil mortos e 2,6 milhões de deslocados.