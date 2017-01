Libertado espanhol que estava sequestrado no Afeganistão

Hoje às 18:01, atualizado às 18:03 Facebook

O cooperante espanhol da Cruz Vermelha capturado no Afeganistão em meados de dezembro foi libertado este domingo por forças oficiais afegãs, numa operação na província central de Kunduz.

"Graças a Deus está completamente são e salvo", disse à agência Efe o porta-voz do governador de Kunduz, Sayed Mahmoud Danish, depois da libertação do cooperante.

O trabalhador do Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV) foi sequestrado a 19 de dezembro na aldeia de Hussain-Khil, no distrito de Ali-Abad, na província de Kunduz, depois de ser intercetado com mais três membros dessa organização que, todavia, não foram capturados.

O CICV também adiantou a notícia com uma mensagem na rede social Twitter, na qual escreveu: "o nosso colega acaba de ser libertado quatro semanas depois de ter sido sequestrado no Afeganistão".

"Estamos muitos felizes que esteja são e salvo", indicou posteriormente à Efe o porta-voz do CICV no Afeganistão, Ramin Ayaz Ahmad, ao manifestar o reconhecimento da organização "às autoridades e às pessoas que ajudaram a esta libertação segura".

Acrescentou que o cidadão foi transportado para Cabul, para que se reúna com a família o mais breve possível.

Num comunicado difundido em Genebra, o CICV agradeceu a ajuda das autoridades e das comunidades que facilitaram a libertação do cooperante, acrescentando que não irá divulgar a identidade dos sequestradores nem quaisquer detalhes sobre a libertação.

"A nossa prioridade agora é o bem-estar de Juan Carlos e o seu regresso a casa, para que possa a estar com a sua família", acrescentou, pedindo ainda respeito pela privacidade da família.